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В Киеве тушили 10 очагов лесных пожаров

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 13:37
В Киеве тушили 10 очагов лесных пожаров
Иллюстративное фото (facebook.com/artem.shevchenko.9)

На территории Житомирской области продолжается борьба с несколькими очагами возгорания

В Киеве за прошедшие сутки огнеборцы тушили 10 очагов пожаров леса и травяного настила. Об этом сообщает секретарь Киеврады Владимир Прокопив в Facebook.

Он отметил, что на территории Житомирской области продолжается борьба с несколькими очагами возгорания травяного настила.

"Вчера было достаточно много пожаров в Киеве и Киевской области. Только в столице огнеборцы тушили 10 очагов пожаров леса и травяного настила общей площадью 7 га", - написал Прокопов.

Напомним, поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы.

Отметим, из-за большого количества пожаров в Киеве и Киевской области, в частности в Чернобыльской зоне, на улицах столицы образовался смог, из-за которого можно отравиться продуктами горения.

В связи с этим, Минздрав призывает людей быть дома, а утром не выходить на улицу. Потому что смог может вызвать головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

Напомним, Киев стал городом с самым грязным в мире воздухом. Индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 380. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

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