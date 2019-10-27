В Киеве из-за тумана объявили желтый уровень опасности

Сегодня, 27 октября, в Киеве ожидается сильный туман, объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По данным специалистов, в воскресенье в столице в связи с туманом ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров. Из-за тумана синоптики объявили в Киеве желтый уровень опасности.

Кроме того, для избежания инцидентов на дорогах в КГГА рекомендуют водителям придерживаться советов. В частности, в ведомстве советуют снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а также избегать резких маневров.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильном тумане на большинстве территории Украины. Сообщалось, что из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман не прогнозируется только в северных областях.

Также РБК-Украина писало, что в субботу, 26 октября, в связи с сильным туманом международный аэропорт "Львов" отменил и задержал ряд авиарейсов. Некоторые рейсы были перенаправлены в международный аэропорт "Борисполь".