У Києві через туман оголосили жовтий рівень небезпеки

Сьогодні, 27 жовтня, у Києві очікується сильний туман, оголошено перший рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За даними фахівців, у неділю у столиці у зв'язку з туманом очікується погіршення видимості до 200-500 метрів. Через туман синоптики оголосили у Києві жовтий рівень небезпечності.

Крім того, для уникнення інцидентів на дорогах в КМДА рекомендують водіям дотримуватися порад. Зокрема, у відомстві радять знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а також уникати різких маневрів.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про сильний туман на більшості території України. Повідомлялося, що через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман не прогнозується лише у північних областях.

Також РБК-Україна писало, що у суботу, 26 жовтня, у зв'язку з сильним туманом міжнародний аеропорт "Львів" скасував та затримав ряд авіарейсів. Деякі рейси були перенаправлені до міжнародного аеропорту "Бориспіль".