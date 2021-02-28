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В Киеве центральные станции метро в воскресенье ограничат на вход

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 04:35
В Киеве центральные станции метро в воскресенье ограничат на вход Фото: метро (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Из-за проведения на Национальном спорткомплексе "Олимпийский" футбольного матча возможные изменения в работе киевского метрополитена. Он пройдет в воскресенье, 28 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций после окончания игры возможном ограничении (не закрытие) на вход до станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск) начнется в 17 часов.

Напомним, с 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничат движение транспорта, связано с началом капитального ремонта.

Кроме того, накануне в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход. Авария не привела к прекращению отопления в окружающих домах.

Поврежден трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (1979-го). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.

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