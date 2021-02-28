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У Києві центральні станції метро у неділю обмежать на вхід

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 04:35
У Києві центральні станції метро у неділю обмежать на вхід Фото: метро (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Через проведення на Національному спорткомплексі "Олімпійський" футбольного матчу можливі зміни в роботі київського метрополітену. Він відбудеться в неділю, 28 лютого.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій після закінчення гри можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Матч між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Зоря" (Луганськ) розпочнеться о 17 годині.

Нагадаємо, з 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, пов'язане з початком капітального ремонту.

Крім того, напередодні в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. Унаслідок гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід. Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

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