У Києві центральні станції метро у неділю обмежать на вхід

Через проведення на Національному спорткомплексі "Олімпійський" футбольного матчу можливі зміни в роботі київського метрополітену. Він відбудеться в неділю, 28 лютого.

Щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій після закінчення гри можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, з 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, пов'язане з початком капітального ремонту.

Крім того, напередодні в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. Унаслідок гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід. Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.