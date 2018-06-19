Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве на центральном ж/д вокзале за 4 месяца полиция зафиксировала почти 400 краж

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 18:41
Иллюстративное фото (facebook.com_pg_Monitorbg)
Иллюстративное фото (facebook.com_pg_Monitorbg)

За указанный период на территории вокзала по разным причинам скончался 41 человек

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале за 4 месяца полиция зафиксировала почти 400 краж. Об этом говорится в ответе Соломенского управления Нацполиции на запрос "Левого берега".

Как сообщается, на вокзале в Киеве за 4 месяца 2018 года зафиксировали 389 краж (45 раскрыто) и 40 грабежей (20 раскрыто). Кроме того за указанный период на территории вокзала по разным причинам скончался 41 человек, еще один был убит.

Кроме того, в Нацполиции сообщили о сокращении штата полицейских на вокзале с 23 до 12 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали правоохранителей, которые прикрывали грабежи ОПГ на столичном вокзале.

В Киеве с 20 июня будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы Цены на АЗС в Киеве не изменились
Теги публикации: Киев, вокзал, кража  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь