В Киеве на центральном ж/д вокзале за 4 месяца полиция зафиксировала почти 400 краж

За указанный период на территории вокзала по разным причинам скончался 41 человек

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале за 4 месяца полиция зафиксировала почти 400 краж. Об этом говорится в ответе Соломенского управления Нацполиции на запрос "Левого берега".

Как сообщается, на вокзале в Киеве за 4 месяца 2018 года зафиксировали 389 краж (45 раскрыто) и 40 грабежей (20 раскрыто). Кроме того за указанный период на территории вокзала по разным причинам скончался 41 человек, еще один был убит.

Кроме того, в Нацполиции сообщили о сокращении штата полицейских на вокзале с 23 до 12 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали правоохранителей, которые прикрывали грабежи ОПГ на столичном вокзале.