У Києві на центральному залызничному вокзалі за 4 місяці поліція зафіксувала майже 400 крадіжок

За зазначений період на території вокзалу з різних причин померла 41 людина

У Києві на центральному залізничному вокзалі за 4 місяці поліція зафіксувала майже 400 крадіжок. Про це йдеться у відповіді Солом'янського управління Нацполіції на запит "Лівого берега".

Як повідомляється, на вокзалі у Києві за 4 місяці 2018 року зафіксували 389 крадіжок (45 розкрито) і 40 пограбувань (20 розкрито). Крім того, за вказаний період на території вокзалу з різних причин померла 41 людина, ще одна була убита.

Крім того, в Нацполіції повідомили про скорочення штату поліцейських на вокзалі з 23 до 12 чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали правоохоронців, які прикривали грабежі ОЗУ на столичному вокзалі.