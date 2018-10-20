Во Львове около 800 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании вокзала

Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Личность человека, который сообщил о минировании, устанавливается

Во Львове около 800 человек пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как сообщается, сообщение от анонимного лица о минировании железнодорожного вокзала поступило в полицию сегодня, 20 октября.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Было эвакуировано около 800 человек персонала и пассажиров", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в результате тщательного обследования помещения вокзала и прилегающей территории - взрывоопасных предметов не обнаружили.

Как добавили в полиции, личность анонима, который сообщил о ложном минировании, устанавливается, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 октября во Львове сообщили о минировании 10 объектов.

Кроме того, во Львове 2 сентября аноним сообщил о заминировании ТРЦ в центре города.