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В Киеве в тройном ДТП погибла водитель мопеда: ее тело спасатели достали из-под грузовика

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Киев, Среда 14 июля 2021 15:00
В Киеве в тройном ДТП погибла водитель мопеда: ее тело спасатели достали из-под грузовика Фото: тройное ДТП в Киеве - погибла водитель мопеда (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Святошинском районе Киева на улице Бударина произошло тройное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Honda, грузовой DAF и мопед Suzuki. За рулем последнего находилась женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительным данным, водитель Honda не справился с управлением и столкнулся с мопедом, который от удара въехал в грузовик и был зажат легковым автомобилем. Находившаяся за рулем мопеда женщина скончалась на месте. Ее тело из-под легковушки достали приехавшие сотрудники ГСЧС.

Прибывшие на место правоохранители провели освидетельствование водителя Honda. Оно показало 2,59 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы и лишение прав на аналогичный срок.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Фото: тройное ДТП в Киеве - погибла водитель мопеда (kyiv.npu.gov.ua)

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ДТП полиция ГСЧС
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