У Києві в потрійному ДТП загинула водій мопеда: її тіло рятувальники дістали з-під вантажівки

У Святошинському районі Києва на вулиці Бударіна сталася потрійна ДТП. Зіткнулися легковий автомобіль Honda, вантажний DAF і мопед Suzuki. За кермом останнього перебувала жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва .

За попередніми даними, водій Honda не впорався з керуванням і зіткнувся з мопедом, який від удару в'їхав у вантажівку і був затиснутий легковим автомобілем. Жінка, яка перебувала за кермом мопеда, померла на місці. Її тіло з-під легковика дістали приїхали співробітники ДСНС.

Прибулі на місце правоохоронці провели огляд водія Honda. Воно показало 2,59 проміле алкоголю.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) КК України. Водієві загрожує до 10 років в'язниці і позбавлення прав на аналогічний термін.

Причини та обставини смертельної ДТП встановлюються.

Фото: потрійна ДТП в Києві - загинула водій мопеда (kyiv.npu.gov.ua)