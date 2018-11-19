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У Києві на Троєщині сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 15:20
У Києві на Троєщині сталася стрілянина, є постраждалі
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Внаслідок стрілянини на Троєщині постраждали три особи

У Києві на вулиці Сабурова сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє місцевих мешканців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, вночі на вулиці Сабурова у Деснянському районі Києва сталася бійка біля торгового центру під час вживання алкоголю між двома компаніями чоловіків, згодом бійка переросла в стрілянину. 

"На місці події правоохоронці виявили трьох місцевих мешканців, 1987, 1992 та 1997 років народження. Із вогнепальними пораненнями їх госпіталізували. Один із потерпілих після отримання першої допомоги залишив медичний заклад, ще двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці події вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї, попередньо - травматичної. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

 

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто з "ДНР".

акож РБК-Україна писало, що вчора в Києві біля метро "Либідська" внаслідок конфлікту, який переріс у стрілянину, поранили людину.

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