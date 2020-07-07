В Киеве произошел пожар в жилом доме из-за утечки газа

Владелец квартиры получил незначительные ожоги
В Киеве на улице Радужная произошел пожар в жилом многоэтажном доме из-за утечки газа. В результате происшествия незначительные ранения получил владелец квартиры.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.
Владелец квартиры получил незначительные ожоги кисти правой руки.
Всех жителей дома эвакуировали.
На месте происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.
Напомним, 21 июня на Позняках произошел взрыв в жилом доме на Позняках, погибли пять человек.
По основной версии следствия, взрыв в доме на Позняках произошел из-за несоблюдения технологий при замене счетчиков, что повлекло утечку газа.
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Автор: РБК-Украина