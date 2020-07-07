У Києві сталася пожежа в житловому будинку через витік газу

Фото: евакуація жителів (dsns.gov.ua)

Власник квартири отримав незначні опіки

У Києві на вулиці Райдужна сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку через витік газу. В результаті події незначні поранення отримав власник квартири.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознак горіння не спостерігалося.

Власник квартири отримав незначні опіки кисті правої руки.

Всіх мешканців будинку евакуювали.

На місці події виїжджали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 осіб особового складу підрозділів ДСНС в Києві.

Нагадаємо, 21 червня на Позняках стався вибух у житловому будинку на Позняках, загинули п'ять осіб.

За основною версією слідства, вибух у будинку на Позняках стався через недотримання технологій при заміні лічильників, що спричинило витік газу.