В Киеве трое полицейских подозреваются в похищении человека и требовании выкупа

В Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что полицейские без законных оснований задержали гражданина, продававшего автомобиль. Они его удерживали и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы продажу краденого автомобиля. После получения части выкупа в размере двух тысяч евро, полицейские отпустили мужчину.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым по ч.2 статьи 146 (незаконное лишение свободы человека) меры пресечения и отстранении от должностей.

Ранее сообщалось, что Хмельницкий горрайонный суд арестовал старшего инспектора одного из отделов полиции в Ровенской области, который за взятку в 100 тысяч долларов предлагал должность.

Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку торговли должностями в Министерстве обороны.