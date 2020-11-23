У Києві троє поліцейських підозрюються у викраденні людини та вимозі викупу

У Києві викрили трьох співробітників Національної поліції. Вони підозрюються у викраденні людини з вимогою викупу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що поліцейські без законних підстав затримали громадянина, який продавав автомобіль. Вони його утримували і вимагали 10 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності за нібито продаж краденого автомобіля. Після отримання частини викупу в розмірі двох тисяч євро, поліцейські відпустили чоловіка.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним за ч.2 статті 146 (незаконне позбавлення волі людини) запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Раніше повідомлялося, що Хмельницький міськрайонний суд заарештував старшого інспектора одного з відділів поліції в Рівненській області, який за хабар у 100 тисяч доларів пропонував посаду.

Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила спробу торгівлі посадами у Міністерстві оборони.