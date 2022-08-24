В Киеве тревоги раздаются одна за другой без отмены. В ОВА объяснили причину взрывов в области

Взрывы, что было слышно в Киевской области - это работа ПВО в Черкасской области, где была сбита российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"По подтвержденным данным в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области", - рассказал он.

Он подчеркнул, что паниковать не стоит, а нужно сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

"Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие", - отметил Кулеба.

При этом в КГГА добавляют, что тревога в Киеве звучит до сих пор. После первой началась вторая, при этом отмены предыдущей тревоги не было.