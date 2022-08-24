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В Києві тривоги лунають одна за одною без відміни. В ОВА пояснили причину вибухів в області

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Київ, Середа 24 серпня 2022 14:11
В Києві тривоги лунають одна за одною без відміни. В ОВА пояснили причину вибухів в області Фото: у Києві були чутні вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи, що було чутно в Київській області - це робота ППО в Черкаській області, де було збито російську ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області", - розповів він.

Він підкреслив, що панікувати не варто, а треба зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

"Ще раз закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття", - зазначив Кулеба.

При цьому в КМДА, додають, що тривога у Києві лунає й досі. За першою, почалася друга, при цьому відміни попередньої тривоги не було.

Як повідомлялося, у Черкаській області сьогодні, 24 серпня жителі чули звуки вибухів. Вони лунали під час повітряної тривоги.

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