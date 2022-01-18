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У Києві транспорт для школярів залишиться безкоштовним: як оформити карту

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 13:41
У Києві транспорт для школярів залишиться безкоштовним: як оформити карту Фото: у Києві транспорт для школярів залишиться безкоштовним (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Школярі і надалі зможуть їздити у громадському транспорті Києва безкоштовно. У КМДА розповіли, як отримати електронну карту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Електронну картку учня для дитини потрібно оформити до 1 березня 2022 року. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ.

У разі відсутності картки батькам доведеться сплачувати за проїзд дитини у громадському транспорті, зазначили в КМДА.

Як замовити електронний учнівський квиток

  • Зареєструватися в системі scard.kyivcity.gov.ua
  • Знайти у системі дані про свою дитину та приєднати її картку до свого акаунту.
  • Завантажити актуальне фото дитини.
  • Сформувати замовлення учнівського е-квитка та отримати рахунок на сплату.
  • Сплатити замовлення (онлайн або через банк).
  • Отримати готовий е-квиток учні, як і раніше, зможуть у своїх школах.
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