У Києві транспорт для школярів залишиться безкоштовним: як оформити карту
Фото: у Києві транспорт для школярів залишиться безкоштовним (Getty Images)
Школярі і надалі зможуть їздити у громадському транспорті Києва безкоштовно. У КМДА розповіли, як отримати електронну карту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Електронну картку учня для дитини потрібно оформити до 1 березня 2022 року. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ.
У разі відсутності картки батькам доведеться сплачувати за проїзд дитини у громадському транспорті, зазначили в КМДА.
Як замовити електронний учнівський квиток
- Зареєструватися в системі scard.kyivcity.gov.ua
- Знайти у системі дані про свою дитину та приєднати її картку до свого акаунту.
- Завантажити актуальне фото дитини.
- Сформувати замовлення учнівського е-квитка та отримати рахунок на сплату.
- Сплатити замовлення (онлайн або через банк).
- Отримати готовий е-квиток учні, як і раніше, зможуть у своїх школах.