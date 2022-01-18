У Києві транспорт для школярів залишиться безкоштовним: як оформити карту

Школярі і надалі зможуть їздити у громадському транспорті Києва безкоштовно. У КМДА розповіли, як отримати електронну карту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

Електронну картку учня для дитини потрібно оформити до 1 березня 2022 року. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ.

У разі відсутності картки батькам доведеться сплачувати за проїзд дитини у громадському транспорті, зазначили в КМДА.

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