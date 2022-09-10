В Киеве тестируют бесконтактную оплату проезда в наземном транспорте: как будет работать
В Киеве уже тестируют систему бесконтактной оплаты проезда банковскими картами в наземном транспорте.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Оленич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Система проходит последние испытания в закрытом режиме. В октябре воспользоваться оплатой картой смогут все пассажиры муниципального транспорта. Валидаторы получили все необходимые настройки", – сообщил Оленич.
Как будет работать бесконтактная оплата в наземном транспорте Киева
Сообщается, что для оплаты проезда достаточно будет приложить банковскую карту или мобильное устройство с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Чтобы подтвердить право на проезд при проверке, достаточно будет сказать контролеру последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было найти и идентифицировать в системе. Или же показать списание в любом банковском приложении.
Можно ли заплатить за проезд картой киевлянина
Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина для оплаты. Ее адаптировали под новый функционал валидаторов. Валидаторы автоматически будут проверять привязана ли к карте киевлянина льгота. Если нет – будет искать приобретенные поездки. Если же нет и их, спишет оплату, как с обычной банковской карты.
Оплата через городское приложение "Киев Цифровой" также будет работать. В приложении по-прежнему можно будет пополнять транспортные карты, покупать проездные и разовые QR билеты.
Напомним, в Киевском метрополитене сокращается интервал движения поездов. С понедельника, 5 сентября, в час пик поезда будут ходить каждые три-четыре минуты.
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