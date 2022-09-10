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У Києві тестують безконтактну оплату проїзду в наземному транспорті: як працюватиме

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Київ, Субота 10 вересня 2022 16:35
У Києві тестують безконтактну оплату проїзду в наземному транспорті: як працюватиме Фото: Київ отримає безконтактну оплату проїзду в наземному транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві вже тестують систему безконтактної оплати проїзду банківськими картками в наземному транспорті.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Система проходить останні випробування в закритому режимі. У жовтні скористатися оплатою карткою зможуть всі пасажири муніципального транспорту. Валідатори отримали всі необхідні налаштування", - повідомив Оленич.

Як працюватиме безконтактна оплата в наземному транспорті Києва

Повідомляється, що для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або мобільний пристрій з функцією безконтактної оплати до валідатора. Щоб підтвердити право на проїзд при перевірці, досить буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї карти, щоб транзакцію можна було знайти і ідентифікувати в системі. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

Чи можна заплатити за проїзд карткою киянина

Сервіс дозволить користуватися і картою киянина для оплати. Її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично перевірятимуть чи прив'язана до Картки киянина пільга. Якщо ні-шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайною банківської карти.

Оплата через міський додаток" Київ Цифровий " також працюватиме. У додатку як і раніше можна буде поповнювати транспортні карти, купувати проїзні та разові QR квитки.

Нагадаємо, у Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів. З понеділка, 5 вересня, в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини.

Також ми писали, що в столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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