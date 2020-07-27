В Киеве на территории ЖК нашли подозрительный рюкзак, на месте взрывотехники

Фото: пиротехническая служба (РБК-Украина)

На место приехали полиция и взрывотехники

На территории ЖК "Французский квартал" в Киеве обнаружили подозрительный рюкзак. Находку проверяют взрывотехники.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На фотографиях видно, что рюкзак оставили на одной из скамеек на территории ЖК. При этом рюкзак имеет характерный военному снаряжению оттенок/цвет типа хаки.

У Французському кварталі знайшли невідомий рюкзак. Зараз його перевіряють вибухотехніки. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 27 липня 2020 р.

На месте происшествия работают полиция и взрывотехники. Последние, как видно на фото, проверят рюкзак на наличие взрывоопасных устройств.

Как сообщили РБК-Украина в полиции Киева, взрывотехники действительно проводили осмотр рюкзака.

"Уже обследовали, рюкзак оказался с продуктами питания, владелец нашелся. Сказал, что забыл рюкзак", - уточнили в полиции.

Напомним, 21 июля два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

После взрыва на "Минской" столичная полиция усилила контроль на улицах, рынках, транспортных развязках и станциях метрополитена.