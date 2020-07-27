У Києві на території ЖК знайшли підозрілий рюкзак, на місці вибухотехніки

Фото: піротехнічна служба (РБК-Україна)

На місце приїхали поліція і вибухотехніки

На території ЖК "Французький квартал" у Києві виявили підозрілий рюкзак. Знахідку перевіряють вибухотехніки.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

На фотографіях видно, що рюкзак залишили на одній з лавок на території РК. При цьому рюкзак має характерний військового спорядження відтінок/колір типу хакі.

У Французському кварталі знайшли невідомий рюкзак. Зараз його перевіряють вибухотехніки. Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 27 липня 2020 р.

На місці події працюють міліція і вибухотехніки. Останні, як видно на фото, перевірять рюкзак на наявність вибухонебезпечних пристроїв.

Як повідомили РБК-Україна в поліції Києва, вибухотехніки дійсно проводили огляд рюкзака.

"Уже обстежили, рюкзак виявився з продуктами харчування, власник знайшовся. Сказав, що забув рюкзак", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, 21 липня два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнуло.

Після вибуху на "Мінській" столична поліція посилила контроль на вулицях, ринках, транспортних розв'язках та станціях метрополітену.