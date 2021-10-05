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В Киеве в течение нескольких дней могут ограничивать дорожное движение: известна причина

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Киеве ограничили движение по некоторым центральным улицам из-за приезда президента Израиля в Украину. В последующие несколько дней возможны дальнейшие ограничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Полиция Киева официально сообщает, что действительно было ограничено дорожное движение по отдельным центральным улицам столицы в связи с проездом иностранной делегации во главе с Президентом Израиля", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что из-за многодневного пребывания президента Израиля и его делегации в Киеве - в столице возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Бабий Яр на годовщину трагедии посетят лидеры трех стран.

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Ограничение движенияКиевИзраиль