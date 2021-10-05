В Києві протягом наступних декількох днів можуть обмежувати дорожній рух: відома причина

Сьогодні у Києві обмежили рух окремими центральними вулицями через приїзд президента Ізраїлю до України. В наступні декілька днів можливі подальші обмеження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Поліція Києва офіційно повідомляє, що дійсно було обмежено дорожній рух окремими центральними вулицями столиці у зв’язку з проїздом іноземної делегації на чолі з Президентом Ізраїлю", - пише пресслужба.

Зазначається, що через кількаденне перебування президента Ізраїлю та його делегації у Києві - в столиці можливі й подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території.