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В Киеве в течение нескольких дней могут ограничивать дорожное движение: известна причина

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Киев, Вторник 05 октября 2021 16:18
В Киеве в течение нескольких дней могут ограничивать дорожное движение: известна причина Фото: в Киеве ограничат дорожное движение из-за приезда президента Израиля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Киеве ограничили движение по некоторым центральным улицам из-за приезда президента Израиля в Украину. В последующие несколько дней возможны дальнейшие ограничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Полиция Киева официально сообщает, что действительно было ограничено дорожное движение по отдельным центральным улицам столицы в связи с проездом иностранной делегации во главе с Президентом Израиля", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что из-за многодневного пребывания президента Израиля и его делегации в Киеве - в столице возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Бабий Яр на годовщину трагедии посетят лидеры трех стран.

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Ограничение движения Киев Израиль
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