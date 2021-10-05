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В Києві протягом наступних декількох днів можуть обмежувати дорожній рух: відома причина

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 16:18
В Києві протягом наступних декількох днів можуть обмежувати дорожній рух: відома причина Фото: в Києві обмежать дорожній рух через приїзд президента Ізраїлю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні у Києві обмежили рух окремими центральними вулицями через приїзд президента Ізраїлю до України. В наступні декілька днів можливі подальші обмеження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Поліція Києва офіційно повідомляє, що дійсно було обмежено дорожній рух окремими центральними вулицями столиці у зв’язку з проїздом іноземної делегації на чолі з Президентом Ізраїлю", - пише пресслужба.

Зазначається, що через кількаденне перебування президента Ізраїлю та його делегації у Києві - в столиці можливі й подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Бабин Яр на річницю трагедії відвідають лідери трьох країн.

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Обмеження руху Київ Ізраїль
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