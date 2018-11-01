В Киеве в связи с аварией на 12 улицах отключили подачу воды

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве в связи с аварией на водопроводе нет воды в 30 жилых домах

В Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения в четверг, 1 ноября, отключена подача воды в дома на 12 улицах, переулках и проспектах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аварийную службу "Киевводоканала" 1581.

Отмечается, что по состоянию на 15:30 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставка воды отключена к более 30 домам столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Тимирязевская, 1, 6А, 10/15, 10/13, 12, 14, 18;

ул. Омелютинська, 20;

ул. Ржищевская, 8, 8А, 10;

ул. Большая Васильковская, 75

пров. Славгородский с 1 по 26;

ул. Славгородская;

пр-т. Науки, 33; ул. Стеценко, 10;

ул. Маршала Гречко, 2, 4, 6;

пр-т. Оболонский, 23А, 23Б;

ул. Николая Закревского, 49/1

ул. Дашавская, 24д;

ул. Полевая, 24.

В пресс-службе "Киевводоканала" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщил недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

Отметим, в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.