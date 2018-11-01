У Києві у зв'язку з аварією на 12 вулицях відключили подачу води

У Києві в зв'язку із аварією на водогоні наразі немає води у понад 30 житлових будинках
У Києві в зв'язку з аварією на мережі водопостачання у четвер, 1 листопада, відключено постачання води у будинки на 12 вулицях, провулках та проспектах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аварійну службу "Київводоканалу" 1581.
Зазначається, що станом на 15:30 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Загалом постачання води відключено до понад 30 будинків столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
У прес-службі "Київводоканалу" зазначили, що орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - одна доба.
Нагадаємо, як повідомив нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.
Зазначимо, у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.