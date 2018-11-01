У Києві у зв'язку з аварією на 12 вулицях відключили подачу води

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві в зв'язку із аварією на водогоні наразі немає води у понад 30 житлових будинках

У Києві в зв'язку з аварією на мережі водопостачання у четвер, 1 листопада, відключено постачання води у будинки на 12 вулицях, провулках та проспектах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аварійну службу "Київводоканалу" 1581.

Зазначається, що станом на 15:30 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Загалом постачання води відключено до понад 30 будинків столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Тимірязєвська, 1, 6А, 10/15, 10/13, 12, 14, 18;

вул. Омелютинська, 20;

вул. Ржищівська, 8, 8А, 10;

вул. Велика Васильківська, 75

пров. Славгородський з 1 по 26;

вул. Славгородська;

пр-т. Науки, 33; вул. Стеценка, 10;

вул. Маршала Гречка, 2, 4, 6;

пр-т. Оболонський, 23А, 23Б;

вул. Миколи Закревського, 49/1

вул. Дашавська, 24д;

вул. Польова, 24.

У прес-службі "Київводоканалу" зазначили, що орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, як повідомив нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.

Зазначимо, у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.