В Киеве за сутки от коронавируса умерли 9 человек

Фото: Виталий Кличко (facebook.com merkieva)

В Киеве от коронавируса за прошедшие сутки умерли 9 жителей столицы. При этом заразились еще 109 горожан.

Об этом написал столичный градоначальник Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 109 жителей Киева. Опять большое количество летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 202 киевлян", - проинформировал мэр Киева.

Заболели, в том числе и шестеро медиков.

Кроме того, на сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Госпитализированы 27 пациентов, а остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Напомним, в течение 27 августа в Киеве умерли 9 человек от коронавируса, что стало новым антирекордом по числу умерших за сутки.

Как писало РБК-Украина, в столице также зафиксировали антирекорд по количеству госпитализированных, больных коронавирусом: в больницы столицы в течение 26 августа попали 63 пациента.