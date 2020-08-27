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В Киеве зафиксировали антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19

Киев, Четверг 27 августа 2020 11:31
В Киеве зафиксировали антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве зафиксировали антирекорд по количеству госпитализированных, больных коронавирусом. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 63 пациента.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил столичный градоначальник.

Напомним, в Украине за минувшие сутки умерли 49 человек от коронавируса, что является новым антирекордом в Украине по количеству умерших; а всего в стране 2403 смертельных случаев.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 27 августа в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

Кроме того, Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

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Новости Украины Виталий КличкогоспитализацияКоронавирус
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