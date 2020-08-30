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У Києві за добу від коронавірусу померли 9 осіб

Київ, Неділя 30 серпня 2020 15:18
У Києві за добу від коронавірусу померли 9 осіб
Фото: Віталій Кличко (facebook.com merkieva)
Автор: Юлія Струк

У Києві від коронавірусу за минулу добу померли 9 жителів столиці. При цьому заразилися ще 109 городян.

Про це написав столичний градоначальник Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

"Коронавірус за минулу добу виявили у 109 жителів Києва. Знову велика кількість летальних випадків - померли 9 осіб. Всього коронавірус забрав життя 202 киян", - поінформував мер Києва.

Захворіли, в тому числі і шестеро медиків.

Крім того, на сьогодні в столиці вже 13 093 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Госпіталізовано 27 пацієнтів, а інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Нагадаємо, протягом 27 серпня у Києві померли 9 осіб від коронавірусу, що стало новим антирекордом за кількістю померлих за добу.

Як писало РБК-Україна, в столиці також зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих, хворих на коронавірус: у лікарні столиці протягом 26 серпня потрапили 63 пацієнти.

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