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В Киеве за сутки число новых случаев COVID-19 возросло вдвое. Новый антирекорд

Киев, Среда 02 сентября 2020 09:11
В Киеве за сутки число новых случаев COVID-19 возросло вдвое. Новый антирекорд
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве 2 сентября зафиксировали новый антирекорд. За сутки число новых случев коронавируса возросло вдвое.

Об этом сообщает карта Совета национальной безопасности и обороны.

За вчера в городе заразились коронавирусом еще 332 человека. В городе за все время пандемии выявили 13 878 случаев COVID-19.

В Киеве за сутки число новых случаев COVID-19 возросло вдвое. Новый антирекорд

Отметим, Киев попал в "желтую зону" карантина. В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются заведения, которые оказывают помощь в кризисных ситуациях. Также действуют ограничения "зеленой" зоны.

Напомним, Рубан оценил возможность попадания Киева в "оранжевую зону" карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что в Госпотребслужбе ожидают вспышку коронавируса после начала учебного года.

В комментарии изданию сообщали, что эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться.

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