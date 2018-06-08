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Интервью

В Киеве суд арестовал организаторов наркотрафика на территории двух областей

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 16:26
Иллюстративное фото (flickr.com nab_ukr)
Иллюстративное фото (flickr.com nab_ukr)

Трое подозреваемых взяты под стражу, а одному избрали круглосуточный арест

В Киеве суд арестовал подозреваемых в изготовлении и сбыте психотропного вещества амфетамин на территории столицы, Киевской и Черкасской областей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Четырем задержанным участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Суд избрал для трех злоумышленников меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 528 тыс. гривен залога, еще одному подозреваемому - круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека занимались непосредственным изготовлением психотропов, другие два участника преступной группировки - их сбытом, а также поставкой химических реагентов и лабораторных принадлежностей, необходимых для изготовления амфетамина.

"Во время санкционированных судом обысков в помещениях, где проживали фигуранты производства, и транспортных средств правоохранители обнаружили и изъяли 350 грамм амфетамина, около 1,5 килограмма фенилнитропропена, 50 миллилитров опия ацетилированного, гранату Ф-1 и запал к ней, принадлежности для изготовления наркотических и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по установлению местонахождения еще одного фигуранта указанного уголовного производства.

Напомним, прокуратура Киевской области 7 июня разоблачила организованную группу из 4 человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества.

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Теги публикации: Киев, Киев, наркотики, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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