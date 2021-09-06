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В Киеве на стройке мужчина упал с высоты в подвал. Его доставали спасатели

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 15:32
В Киеве на стройке мужчина упал с высоты в подвал. Его доставали спасатели Фото: в Киеве на стройке произошел несчастный случай (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня днем произошел инцидент на стройке на территории Речного порта. Там мужчина упал с высоты четырех метров в подвальное помещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели. По прибытию было установлено, что на территории Речного порта, 36-летний сотрудник ремонтной бригады упал и находится в подвальном помещении в бессознательном состоянии". - рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью веревки и медицинских носилок подняли пострадавшего строителя на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

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ГСЧС Киев
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