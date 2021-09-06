У Києві на будівництві чоловік впав з висоти у підвал. Його діставали рятувальники
Фото: у Києві на будівництві стався нещасний випадок (freepik.com)
У Києві сьогодні вдень стався інцидент на будівництві на території Річкового порту. Там чоловік впав з висоти чотирьох метрів у підвальне приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що на території Річкового порту, 36-річний працівник ремонтної бригади впав та знаходиться у підвальному приміщенні у непритомному стані". - розповіли в ДСНС.
Рятувальники за допомогою мотузки та медичних нош підняли потерпілого будівельника на поверхню та передали медикам. Чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.