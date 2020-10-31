ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві впав будівельний кран, рух на ділянці перекрито

Київ, Субота 31 жовтня 2020 13:14
У Києві впав будівельний кран, рух на ділянці перекрито
Фото: місце падіння крана в Києві (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Роман Тверденко

У Києві будівельний кран впав стрілою на дорогу. Пригода сталася на вулиці Мишуги.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, але був пошкоджений автомобіль Mitsubishi. Також частина вулиці була залита бетоном.

На місці працюють слідчі і рятувальники. Через робіт рух по вулиці Мишуги перекрито.

Схеми об'їзду:

- просп. Григоренка - просп. Бажана - вул. Руденко;

- вул. Мишуги - вул. Руденко - вул. Крушельницької - просп. Григоренка.

Техніка безпеки на будівництві? Нє, не чули На вулиці Мишуги впав кран. Впавши прямо на #Mitsubishi. Попередньо, ніби ніхто не травмувався. Рух транспорту заблоковано.

Posted by Київ Оперативний on Saturday, October 31, 2020

Нагадаємо, що сьогодні в Києві сталося лобове зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали люди.

Також, 30 жовтня, ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. Водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та скоїв наїзд на людей, які перебували біля зупинки громадського транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Київ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся