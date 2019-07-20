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В Киеве стреляли в рейсовый автобус

Новости » Происшествия    20.07.2019 - 14:41
В Киеве стреляли в рейсовый автобус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавших в результате инцидента нет

В субботу, 20 июля, возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По предварительным данным полиции, около 10:00 между автобусом и легковым автомобилем Opel Vivaro возник дорожный конфликт относительно первоочередности проезда. Водитель автобуса рассказал, что водитель Opel совершил выстрел в направлении автобуса.

Отмечается, что водитель автобуса отказался написать заявление в полицию и не предоставил информацию о повреждении транспорта в результате выстрела.

Кроме того, правоохранители разыскали автомобиль, в котором предположительно двигался правонарушитель. Сейчас сотрудники полиции общаются с водителем и пассажиром Opel Vivaro.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе из-за спора между двумя водителями произошла стрельба. Во время конфликта один из мужчин достал пистолет и выстрелил в другого. В результате огнестрельного ранения пострадавший водитель скончался в больнице. Позже правоохранители разыскали и задержали предполагаемого злоумышленника.

Как писало РБК-Украина, 10 июля в центре города Сумы произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Среди пострадавших - 15-летняя девушка. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство и открыла уголовное производство.

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