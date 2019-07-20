У Києві стріляли в рейсовий автобус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждалих в результаті інциденту немає

У суботу, 20 липня, поблизу станції метро "Академмістечко" у Святошинському районі Києва невідомий обстріляв рейсовий пасажирський автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

За попередніми даними поліції, близько 10:00 між автобусом та легковим автомобілем Opel Vivaro виник дорожній конфлікт щодо першочерговості проїзду. Водій автобусу розповів, що водій Opel здійснив постріл в напрямку автобуса.

Зазначається, що водій автобусу відмовився написати заяву в поліцію та не надав інформацію про пошкодження транспорту в результаті пострілу.

Крім того, правоохоронці розшукали автомобіль, в якому імовірно рухався правопорушник. Наразі співробітники поліції спілкуються з водієм та пасажиром Opel Vivaro.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі через суперечку між двома водіями сталася стрілянина. Під час конфлікту один з чоловіків дістав пістолет та вистрілив в іншого. В результаті вогнепального поранення постраждалий водій помер в лікарні. Пізніше правоохоронці розшукали та затримали імовірного зловмисника.

Як писало РБК-Україна, 10 липня у центрі міста Суми сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. Серед постраждалих - 15 річна дівчина. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство та відкрила кримінальне провадження.