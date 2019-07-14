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В Мариуполе в результате стрельбы погиб человек

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 15:07
В Мариуполе в результате стрельбы погиб человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители задержали злоумышленника

В Мариуполе в субботу, 13 июля, в результате спора между двумя водителями застрелили человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Facebook.

По предварительным данным полиции, вчера на улице Правобережная в Мариуполе возник спор между двумя водителями, во время которого один из мужчин достал пистолет и выстрелил. После инцидента мужчина скрылся с места преступления. Пострадавший скончался в больнице от несовместимого с жизнью ранения.

В Мариуполе в результате стрельбы погиб человек

 

Отмечается, что правоохранители обнаружили автомобиль предполагаемого злоумышленника и задержали самого водителя. Задержанный рассказал, что выбросил пистолет скрываясь с места преступления.

Напомним, 10 июля в центре города Сумы произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Среди пострадавших - 15-летняя девушка. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство и открыла уголовное производство.

РБК-Украина писало, что в центре Киева 5 июля произошла стрельба на Бессарабской площади. По данным правоохранителей, в одном из супермаркетов была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета, после чего скрылся.

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