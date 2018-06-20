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У Києві зі стріляниною пограбували чоловіка

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 22:57
Фото: місце події (npu.gov.ua)
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Внаслідок події ніхто не постраждав

У Києві на провулку Фізкультурному у Печерському районі зі стріляниною пограбували чоловіка. Про це йдеться у повідомленні на сторінці поліції Києва у Facebook.

"Подія сталася на провулку Фізкультурному у Печерському районі. Заявник звернувся на 102 і повідомив, що дві години тому під час обміну валюти кілька чоловіків побили його машину та забрали готівку. При цьому потерпілий чув кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, зловмисники зробили кілька неприцільних пострілів і відібрали у потерпілого сумку із грішми.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Правоохоронці встановлюють обставини злочину.

 

У столиці зі стріляниною пограбували чоловіка Зловмисники зробили кілька неприцільних пострілів і відібрали у...

Опубліковано Поліція Києва 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва невідомі влаштували стрілянину, в результаті чого загинув чоловік.

У Києві на центральному залызничному вокзалі за 4 місяці поліція зафіксувала майже 400 крадіжок
Теги публікації: Київ, ограбление, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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