У Києві зі стріляниною пограбували чоловіка

Внаслідок події ніхто не постраждав

У Києві на провулку Фізкультурному у Печерському районі зі стріляниною пограбували чоловіка. Про це йдеться у повідомленні на сторінці поліції Києва у Facebook.

"Подія сталася на провулку Фізкультурному у Печерському районі. Заявник звернувся на 102 і повідомив, що дві години тому під час обміну валюти кілька чоловіків побили його машину та забрали готівку. При цьому потерпілий чув кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, зловмисники зробили кілька неприцільних пострілів і відібрали у потерпілого сумку із грішми.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Правоохоронці встановлюють обставини злочину.

У столиці зі стріляниною пограбували чоловіка Зловмисники зробили кілька неприцільних пострілів і відібрали у... Опубліковано Поліція Києва 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва невідомі влаштували стрілянину, в результаті чого загинув чоловік.