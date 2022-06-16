В Киеве стоят системы ПВО с искусственным интеллектом: как они работают

В столице сейчас работают системы противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, хотя и не все.

Говоря о системах ПВО международного образца, Смирнов отметил, что там уже работает этот искусственный интеллект, который определяет траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение.

Он также рассказал о работе искусственного интеллекта в различных системах, в частности, о том, как это применяется в работе ГСЧС. Представитель министерства напомнил, что сейчас проводятся работы по разминированию.

"И должны понимать, что есть очень много моментов, где привлекаются передовые технологии, в том числе, аэродроны, которые могут подниматься на определенную высоту, сканировать определенный объект. И эти процессы являются автоматическими. Эта система сама сканирует и передает данные. Если она находит определенную мину - сразу сообщает. И условный сапер видит уже, где находится, что это может быть", - проинформировал советник главы МВД Украины.

Он уточнил, что искусственный интеллект необходим, чтобы минимизировать человеческий фактор и, условно говоря, ускорить работу определенных структур. Так же это работает, в том числе, при выявлении тех или иных ситуаций на востоке нашей страны, сказал представитель МВД.

"Поэтому конечно, эта история-чрезвычайно нужна в 21-м веке, если мы сейчас говорим о военных действиях - для минимизации человеческого фактора и большей безопасности и охраны", - сказал он.