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В Киеве стоят системы ПВО с искусственным интеллектом: как они работают

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Украина, Четверг 16 июня 2022 21:49
В Киеве стоят системы ПВО с искусственным интеллектом: как они работают Фото: ПВО (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

В столице сейчас работают системы противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, хотя и не все.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, сообщает РБК-Украина.

Говоря о системах ПВО международного образца, Смирнов отметил, что там уже работает этот искусственный интеллект, который определяет траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение.

Он также рассказал о работе искусственного интеллекта в различных системах, в частности, о том, как это применяется в работе ГСЧС. Представитель министерства напомнил, что сейчас проводятся работы по разминированию.

"И должны понимать, что есть очень много моментов, где привлекаются передовые технологии, в том числе, аэродроны, которые могут подниматься на определенную высоту, сканировать определенный объект. И эти процессы являются автоматическими. Эта система сама сканирует и передает данные. Если она находит определенную мину - сразу сообщает. И условный сапер видит уже, где находится, что это может быть", - проинформировал советник главы МВД Украины.

Он уточнил, что искусственный интеллект необходим, чтобы минимизировать человеческий фактор и, условно говоря, ускорить работу определенных структур. Так же это работает, в том числе, при выявлении тех или иных ситуаций на востоке нашей страны, сказал представитель МВД.

"Поэтому конечно, эта история-чрезвычайно нужна в 21-м веке, если мы сейчас говорим о военных действиях - для минимизации человеческого фактора и большей безопасности и охраны", - сказал он.

Напомним, Украина сейчас более всего требует современных систем ПВО. Об этом в очередной раз напомнил глава государства.

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