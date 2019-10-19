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У Києві зіткнулися два таксі з пасажирами, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    19.10.2019 - 09:22
У Києві зіткнулися два таксі з пасажирами, є постраждалі
Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

В результаті аварії постраждали дві людини

У Києві в ніч на 19 жовтня зіткнулися два таксі з пасажирами, в результаті інциденту постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Інцидент стався на вулиці Вадима Гетьмана за участю автомобілів таксі Skoda Octavia і Mazda з наклейками служби Uklon. Повідомляється, що водій Skoda спробував різко перебудуватися в сусідній ряд, врізався в Mazda, після чого вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в стовп.

В результаті ДТП постраждали водій Skoda і пасажир Mazda, їх госпіталізували в лікарню.

Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті інциденту одна людина загинула, ще чотири постраждали.

До цього у Львівській області зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії "Рено" і "Фольксвагена" пасажирка одного з автомобілів від отриманих травм померла на місці. Водівї автомобілів і ще двох пасажирів госпіталізували.

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