В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

ДТП произошло возле станции метро "Сырец"

В Киеве возле станции метро "Сырец" столкнулись четыре автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали несколько человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии есть пострадавшие. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорая помощь.

Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Масштабна #ДТП з потерпілими поблизу метро Сирець! Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе на Старообуховской трассе столкнулись и загорелись три автомобиля, в результате чего погибло трое людей, еще двое пострадали.