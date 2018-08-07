В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
ДТП произошло возле станции метро "Сырец"
В Киеве возле станции метро "Сырец" столкнулись четыре автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали несколько человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии есть пострадавшие. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорая помощь.
Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Масштабна #ДТП з потерпілими поблизу метро Сирець!Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 7 серпня 2018 р.
Напомним, в конце июня сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе на Старообуховской трассе столкнулись и загорелись три автомобиля, в результате чего погибло трое людей, еще двое пострадали.