В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

Новости Происшествия 07.08.2018 - 21:54
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

ДТП произошло возле станции метро "Сырец"

В Киеве возле станции метро "Сырец" столкнулись четыре автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали несколько человек. Об этом сообщает  dtp.kiev.ua.

Сообщается, что столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии есть пострадавшие. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорая помощь.

В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
В Киеве столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
 

Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

 

Масштабна #ДТП з потерпілими поблизу метро Сирець!

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе на Старообуховской трассе столкнулись и загорелись три автомобиля, в результате чего погибло трое людей, еще двое пострадали.

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Теги:  Киев,  Киев,  ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС