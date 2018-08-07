У Києві зіткнулися 4 автомобілі, є постраждалі

ДТП сталося біля станції метро "Сирець"

У Києві біля станції метро "Сирець" зіткнулися чотири автомобілі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали кілька людей. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що зіткнулися чотири автомобілі, в результаті аварії є потерпілі. Їх госпіталізували в медичний заклад.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції і швидка допомога.

Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Масштабна #ДТП з потерпілими поблизу метро Сирець! Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Нагадаємо, наприкінці червня повідомлялося, що в Києві в Голосіївському районі на Старообухівській трасі зіткнулися і загорілися три автомобіля, в результаті чого загинули троє людей, ще двоє постраждали.