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В Киеве после столкновения с легковым автомобилем перевернулась маршрутка

Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 9 октября, в Киеве на Броварском проспекте столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. От удара автобус перевернулся, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев. Оперативный".

По его данным, ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля произошло возле магазина "Леруа Мерлен" на Броварском проспекте. В результате столкновения автобус оказался на боку.

На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и полиции. Информация о пострадавших и другие подробности аварии уточняются.

Фото: в Киеве столкнулись маршрутка и легковой автомобиль (t.me/KyivOperativ)

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КиевДТП