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У Києві після зіткнення з легковим автомобілем перекинулася маршрутка

Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 9 жовтня, в Києві на Броварському проспекті зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. Від удару автобус перекинувся, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ. Оперативний".

За його даними, ДТП за участю маршрутки і легкового автомобіля сталося біля магазину "Леруа Марлен" на Броварському проспекті. В результаті зіткнення автобус опинився на боці.

На місці ДТП працюють співробітники швидкої допомоги та поліції. Інформація про постраждалих та інші подробиці аварії уточнюються.

Фото: у Києві зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль (t.me/KyivOperativ)

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КиївДТП