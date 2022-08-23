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В Киеве стартовал саммит Крымской платформы

Фото: саммит Крымской платформы (скрин видео-трансляции)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве в среду, 23 августа, стартовал саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители около 60 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

В частности, в саммите принимают участие лидеры европейских стран, США, Азии, Латинской Америки и Африки, а также Еврокомиссии и Совета Европы, НАТО и Меджлиса крымскотатарского народа.

В ходе саммита представители стран обсудят несколько тематических вопросов:

  • роль временной оккупации Крыма в развертывании полномасштабной агрессии против Украины;
  • совместные усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей;
  • дальнейшие шаги в ответ на нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности, относительно этнических украинцев и крымских татар;
  • усиление политики непризнания какого-либо изменения международно-правового статуса Крыма;
  • эффективность санкций, их усиление и предотвращение обхода.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма. Данный консультативный орган будет в том числе заниматься работой Крымской платформы.

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Крымская платформа