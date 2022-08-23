В Киеве стартовал саммит Крымской платформы

В Киеве в среду, 23 августа, стартовал саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители около 60 стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.
В частности, в саммите принимают участие лидеры европейских стран, США, Азии, Латинской Америки и Африки, а также Еврокомиссии и Совета Европы, НАТО и Меджлиса крымскотатарского народа.
В ходе саммита представители стран обсудят несколько тематических вопросов:
Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма. Данный консультативный орган будет в том числе заниматься работой Крымской платформы.
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