У Києві стартував саміт Кримської платформи

У Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.
Зокрема, у саміті беруть участь лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки та Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу.
В ході саміту представники країн обговорять кілька тематичних питань:
Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму. Даний консультативний орган буде в тому числі займатися роботою Кримської платформи.
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