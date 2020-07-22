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У Києві станція метро "Вокзальна" відновила роботу

Київ, Середа 22 липня 2020 13:15
У Києві станція метро "Вокзальна" відновила роботу
Фото: залізничний вокзал у Києві (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Світлевська

Раніше станцію зачинили, оскільки поруч з вокзалом знайшли підозрілу валізу

У Києві відновила роботу станція метро "Вокзальна". Раніше її зачинили на вхід, оскільки поруч зі столичним центральним вокзалом знайшли підозрілу валізу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Крім того, у прес-службі столичного метрополітену заявили, що правоохоронці завершили перевірку станції.

"Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі!" - вказано у повідомленні.

Відзначимо, раніше стало відомо, що в Києві біля станції метро "Вокзальна" біля центрального вокзалу знайшли ще один підозрілу валізу. Людей евакуювали. Закрили й саму станцію метро, ​​її перевіряли правоохоронці.

Також у прес-службі поліції Києва РБК-Україна повідомили, що на площі Космонавтів біля підземного переходу виявили ще одну валізу з невідомим наповненням. У поліції сказали, що проводиться перевірка.

Нагадаємо, вчора в столиці кілька разів "мінували" метро, ​​торгові центри та залізничний вокзал.

Як писало РБК-Україна, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнув.

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