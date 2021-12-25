У Києві терміново евакуюють людей з ТРЦ River Mall
Фото: у Києві терміново евакуюють людей з ТРЦ River Mall (Валерія Поліщук, РБК-Україна)
Сьогодні, 25 грудня у Києві почали евакуацію людей з торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Як інформує кореспондент РБК-Україна з місця подій, евакуація відбувається через технічні причини.
Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники. Також прибули правоохоронці. Вже спостерігається натовп людей біля ТРЦ.
Фото: у Києві терміново евакуюють людей з ТРЦ River Mall (Валерія Поліщук, РБК-Україна)